19 ноября 2025 в 09:21

Секрет идеальной буженины: два часа в маринаде и хитрость с фольгой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Ароматная домашняя буженина превратит любой ужин в праздник. Ее секрет не в сложных приемах, а в правильном маринаде и особом способе запекания. Этот способ гарантирует, что мясо получится нежным и пропитается всеми ароматами специй.

Для настоящей буженины вам понадобится килограмм свиной корейки. Ее нужно обсушить и натереть смесью соли, черного перца, сушеного чеснока и мясной приправы. Отдельно готовится маринад из томатной пасты, соевого соуса и подсолнечного масла, которым тоже тщательно натирается мясо.

Оставьте его пропитаться на два часа. Перед запеканием корейку лучше обвязать кулинарной бечевкой и завернуть в фольгу. Запекайте мясо в фольге около часа при 180 градусах, а затем раскройте фольгу и дайте буженине еще полчаса, чтобы подрумяниться. Это и есть тот самый волшебный прием, который дает сочную мякоть внутри и хрустящую корочку снаружи.

