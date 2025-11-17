Эндокринолог развеяла миф о запивании еды

Убеждение, будто еду нельзя запивать водой, является мифом, поделилась врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. Эксперт утверждает, что запрет на запивание еды напитками родился из заблуждения, что жидкости ослабляют соляную кислоту в желудке, нарушая тем самым пищеварение, передает «Газета.Ru».

Тем не менее врач развеяла эти убеждения, объяснив, что нужное количество соляной кислоты вырабатывается естественным образом и всегда соответствует потребностям организма. Михалева отметила, что употребление жидкости во время еды не только не нарушает пищеварительные процессы, но и способствует их улучшению.

По словам эксперта, влажная пища легче перемешивается в желудке, что способствует ее лучшему перевариванию желудочным соком. Поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта рекомендуется запивать еду водой.

Врач подчеркнула, что вода и прочие жидкости не вызывают растяжение желудка, так как они быстро покидают его. Желудок увеличивается в объеме только при потреблении большого объема пищи.

