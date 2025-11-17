Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 20:41

Эндокринолог развеяла миф о запивании еды

Эндокринолог Михалева: жидкость во время еды улучшает процесс пищеварения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Убеждение, будто еду нельзя запивать водой, является мифом, поделилась врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева. Эксперт утверждает, что запрет на запивание еды напитками родился из заблуждения, что жидкости ослабляют соляную кислоту в желудке, нарушая тем самым пищеварение, передает «Газета.Ru».

Тем не менее врач развеяла эти убеждения, объяснив, что нужное количество соляной кислоты вырабатывается естественным образом и всегда соответствует потребностям организма. Михалева отметила, что употребление жидкости во время еды не только не нарушает пищеварительные процессы, но и способствует их улучшению.

По словам эксперта, влажная пища легче перемешивается в желудке, что способствует ее лучшему перевариванию желудочным соком. Поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта рекомендуется запивать еду водой.

Врач подчеркнула, что вода и прочие жидкости не вызывают растяжение желудка, так как они быстро покидают его. Желудок увеличивается в объеме только при потреблении большого объема пищи.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова порекомендовала в утренние часы уделять время небольшой разминке и прогулке, чтобы избавиться от утренней усталости. По ее словам, достаточно всего 5–10 минут легкой зарядки, чтобы почувствовать себя бодрее. Врач рекомендовала использовать яркое освещение для снижения уровня мелатонина и повышения энергии.

здоровье
эндокринологи
еда
желудок
мифы
