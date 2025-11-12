Эндокринолог дала советы, как избавиться от вялости по утрам

Недолгая и простая разминка, а также небольшая прогулка помогут избавиться от утренней вялости, заявила KP.RU эндокринолог Зухра Павлова. Она посоветовала делать зарядку в течение 5–10 минут с помощью легких движений.

Помимо физической нагрузки, зарядом бодрости с утра станет яркий свет, отметила Павлова. Она предложила включить лампу или выйти на улицу. Это позволит снизить уровень мелатонина — гормона сна в организме.

Такого режима, по мнению врача, нужно придерживаться порядка двух или трех недель. Затем организм адаптируется, и человек по утрам будет чувствовать прилив сил.

Ранее эндокринолог Наталья Подпругина заявила, что людям с сахарным диабетом нужны умеренные физические нагрузки. Перед тем как начать заниматься спортом, им следует проконсультироваться с лечащим врачом.