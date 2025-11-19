Биолог раскрыл, можно ли осенью срывать с деревьев неопавшие листья Биолог Опарин: срыв неопавшей листвы с деревьев лишает их ресурсов для зимовки

Срыв еще не опавшей листвы с деревьев лишает их ресурсов для успешной подготовки к зиме, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, не следует нарушать естественные природные процессы, чтобы не причинить вред растению.

Настоятельно не рекомендую произвольно обрывать листья с деревьев, если они не опали естественным путем. Лист — это не просто украшение, а жизненно важный орган, «фабрика» по производству питательных веществ. В процессе фотосинтеза в листьях под действием солнечного света из углекислого газа и воды синтезируются органические вещества, которые являются основным источником энергии для всех частей дерева. Прервав этот процесс преждевременно, вы лишаете растение возможности накопить достаточные ресурсы для успешной зимовки и роста в следующем сезоне, — предупредил Опарин.

Он подчеркнул, что перед листопадом в листьях протекает процесс реутилизации, когда ценные минеральные вещества, такие как азот, фосфор и калий, перемещаются в ветви и ствол. По словам биолога, если сорвать лист, это нарушит естественный механизм и растение потеряет накопленные за лето питательные элементы, что может привести к его ослаблению и снижению устойчивости к морозам.

Дерево само знает оптимальный срок, когда его листья выполнили свою функцию и могут быть сброшены без ущерба для организма. Вмешательство в этот естественный физиологический процесс не просто неполезно — оно вредно и может подорвать здоровье растения в долгосрочной перспективе, — резюмировал Опарин.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин заявил, что опавшие со здоровых плодовых деревьев зимой листья выполняют функцию естественного утеплителя для корней. Однако, по его словам, опавшую с больных растений листву необходимо убирать.