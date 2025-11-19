В МИД России отреагировали на позицию Китая по контролю над вооружениями Рябков: Россия уважает позицию Китая по контролю над вооружениями

Россия уважает позицию Китая в вопросе контроля над вооружениями, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ПИР-центру. По его словам, Москва и Пекин доверяют друг другу.

Насчет Китая. Я думаю, что мы все прекрасно осведомлены о том, какую позицию в этой сфере занимает Китайская Народная Республика: мы к этой позиции относимся с большим уважением, наши отношения с Китаем находится в превосходном состоянии и мы этим очень дорожим, а также испытываем полное доверие к китайским партнерам. Относимся с пониманием, что Пекин тоже нам доверяет, — объяснил Рябков.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что российско-китайские отношения переживают лучший период в своей истории. По словам российского лидера, сотрудничество обеих стран основано на принципах равноправия и не направлено против других.

До этого Путин сообщил, что товарооборот России со странами ШОС в 2024 году достиг $409 млрд (более 33,1 трлн рублей) и демонстрирует устойчивый рост. Он добавил, что значительная часть приходится на партнерство между Россией и Китаем.