10 декабря 2025 в 18:20

Галузин обсудил с Азербайджаном важность освобождения в Баку 11 россиян

Михаил Галузин Михаил Галузин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в рамках рабочей поездки в Азербайджан подчеркнул важность скорейшего освобождения 11 россиян, задержанных в Баку этим летом, сообщается на сайте российского ведомства. Также Москва и Баку подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление политического диалога и наращивание торгово-экономического сотрудничества.

С российской стороны акцентирована важность скорейшего освобождения 11 российских граждан, задержанных в Баку в конце июня — начале июля, — отметили в министерстве.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поговорил по телефону с азербайджанским коллегой Али Асадовым. Стороны обсудили проекты в энергетике и вопросы торгового сотрудничества, заявив о важности продвижения совместных проектов в разных областях.

До этого представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что Баку и Москва прилагают все усилия для развития добрососедских отношений. По его словам, Россия является стратегическим партнером Азербайджана, обе стороны разделяют историю богатого взаимодействия как на уровне стран, так и на уровне народов.

Азербайджан
Россия
Михаил Галузин
МИД РФ
Баку
