SHAMAN рассказал, будет ли пышно праздновать свадьбу SHAMAN: пышного празднования свадьбы с Мизулиной не будет

Пышного празднования свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной не будет, заявил KP.RU певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). По его словам, они планируют отметить событие в кругу близких.

Поживем — увидим. Скорее всего, это будет тихий праздник в кругу близких людей. Никаких шумных историй, — подчеркнул SHAMAN.

Певец также рассказал, что сейчас с женой находится в «свадебном путешествии». По его словам, они путешествуют по городам России, где SHAMAN дает концерты.

Ранее продюсер Павел Рудченко рассказал, что в репертуаре певца SHAMAN не будут появляться песни о любви после свадьбы с Мизулиной. По его мнению, исполнитель намерен придерживаться того жанра, который полюбился поклонникам.