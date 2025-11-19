Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 11:44

Политолог оценил шансы Порошенко стать президентом Украины

Политолог Журавлев: Порошенко может не хватить ресурсов в случае новых выборов

Петр Порошенко Петр Порошенко Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко пользуется определенной поддержкой украинского народа, рассказал Lenta.ru политолог Дмитрий Журавлев. Он отметил, что при этом у политика может не хватить ресурсов, чтобы выиграть в случае новых выборов президента на Украине.

Все же ведь при нем было лучше, чем теперь — люди думают именно в такой логике. При всех его ошибках, откровенной коррупции, коррупция эта была все же меньше, чем при [Владимире] Зеленском (президент Украины. NEWS.ru). Жилось как-то легче, — рассказал Журавлев.

Политолог подчеркнул, что для того, чтобы занять пост, может понадобиться поддержка силового ресурса, военных и спецслужб. Он также утончил, что Запад может не дать Порошенко занять такой пост.

Ранее Порошенко объявила о намерении добиться отставки правительства страны. Поводом для этого послужил коррупционный скандал вокруг предпринимателя Тимура Миндича.

Петр Порошенко
Украина
президенты
политологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Савельев раскрыл, как ВСМ повлияет на авиарейсы между Москвой и Петербургом
«Новая партия»: раскрыто, сколько ракет ATACMS могла получить Украина
В Рязанской области рассказали о последствиях атаки БПЛА на регион
На 23-м километре МКАД полыхает торговая точка
В одной из стран ЕС решили избавиться от последнего Генконсульства РФ
Как ухаживать за домашним текстилем, чтобы он дольше служил
В Госдуме раскрыли цели удара по Воронежу ракетами ATACMS
Бундесвер провел ночные учения прямо под Берлином
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.