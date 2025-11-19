Политолог оценил шансы Порошенко стать президентом Украины

Экс-президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко пользуется определенной поддержкой украинского народа, рассказал Lenta.ru политолог Дмитрий Журавлев. Он отметил, что при этом у политика может не хватить ресурсов, чтобы выиграть в случае новых выборов президента на Украине.

Все же ведь при нем было лучше, чем теперь — люди думают именно в такой логике. При всех его ошибках, откровенной коррупции, коррупция эта была все же меньше, чем при [Владимире] Зеленском (президент Украины. NEWS.ru). Жилось как-то легче, — рассказал Журавлев.

Политолог подчеркнул, что для того, чтобы занять пост, может понадобиться поддержка силового ресурса, военных и спецслужб. Он также утончил, что Запад может не дать Порошенко занять такой пост.

Ранее Порошенко объявила о намерении добиться отставки правительства страны. Поводом для этого послужил коррупционный скандал вокруг предпринимателя Тимура Миндича.