Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 11:31

«Крайне негативный сигнал»: военэксперт об атаке ATACMS на Воронеж

Военэксперт Кнутов: удар ATACMS по Воронежу говорит о стопроцентном участии США

Фото: U.S. Army photo
Читайте нас в Дзен

Атака Вооруженных сил Украины американскими баллистическими ракетами ATACMS на Воронежскую область свидетельствует о стопроцентной причастности США к действиям Киева, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, удары наносились по критически важным целям, включая объекты инфраструктуры.

Достаточно долгое время Украина не применяла американские баллистические ракеты для нанесения ударов по территории России. Сегодня был нанесен удар по Воронежской области, где находятся военные вузы, аэродром, Нововоронежская АЭС и так далее. То есть целый ряд объектов, которые играют ключевую роль. Применение баллистических ракет США — это нехороший сигнал и стопроцентное участие американцев в этой атаке, — пояснил Кнутов.

По его мнению, Вашингтон демонстрирует двойную позицию, публично рассуждая о мире, но на практике разрешая ВСУ наносить удары по России. Он считает, что все данные для пуска, включая цифровые карты и координаты целей, были предоставлены украинским военным именно Соединенными Штатами.

Не так давно Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) говорил о том, что думает о возможности применения ракет ATACMS по территории РФ. Сегодня мы получили конкретный ответ на его мысли. Что касается самих ракет, полетное задание закладывалось только по американским данным. Они дали ВСУ цифровые карты, были определены места запуска и цели. Это крайне негативный сигнал в том смысле, что Соединенные Штаты, с одной стороны, заявляют о заключении мирного соглашения, а с другой, фактически разрешают уничтожать в том числе и наше мирное население. Я считаю, что ответ с нашей стороны должен быть тоже достаточно жестким, — резюмировал Кнутов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Трамп мог санкционировать использование Украиной ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России. По его мнению, ВС РФ необходимо заняться ликвидацией иностранных наемников. Он подчеркнул, что в таких вопросах недопустимо проявление жалости.

ВСУ
Россия
Воронеж
США
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»
Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Савельев раскрыл, как ВСМ повлияет на авиарейсы между Москвой и Петербургом
«Новая партия»: раскрыто, сколько ракет ATACMS могла получить Украина
В Рязанской области рассказали о последствиях атаки БПЛА на регион
На 23-м километре МКАД полыхает торговая точка
В одной из стран ЕС решили избавиться от последнего Генконсульства РФ
Как ухаживать за домашним текстилем, чтобы он дольше служил
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.