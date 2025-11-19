«Крайне негативный сигнал»: военэксперт об атаке ATACMS на Воронеж

Атака Вооруженных сил Украины американскими баллистическими ракетами ATACMS на Воронежскую область свидетельствует о стопроцентной причастности США к действиям Киева, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, удары наносились по критически важным целям, включая объекты инфраструктуры.

Достаточно долгое время Украина не применяла американские баллистические ракеты для нанесения ударов по территории России. Сегодня был нанесен удар по Воронежской области, где находятся военные вузы, аэродром, Нововоронежская АЭС и так далее. То есть целый ряд объектов, которые играют ключевую роль. Применение баллистических ракет США — это нехороший сигнал и стопроцентное участие американцев в этой атаке, — пояснил Кнутов.

По его мнению, Вашингтон демонстрирует двойную позицию, публично рассуждая о мире, но на практике разрешая ВСУ наносить удары по России. Он считает, что все данные для пуска, включая цифровые карты и координаты целей, были предоставлены украинским военным именно Соединенными Штатами.

Не так давно Дональд Трамп (президент США. — NEWS.ru) говорил о том, что думает о возможности применения ракет ATACMS по территории РФ. Сегодня мы получили конкретный ответ на его мысли. Что касается самих ракет, полетное задание закладывалось только по американским данным. Они дали ВСУ цифровые карты, были определены места запуска и цели. Это крайне негативный сигнал в том смысле, что Соединенные Штаты, с одной стороны, заявляют о заключении мирного соглашения, а с другой, фактически разрешают уничтожать в том числе и наше мирное население. Я считаю, что ответ с нашей стороны должен быть тоже достаточно жестким, — резюмировал Кнутов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Трамп мог санкционировать использование Украиной ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России. По его мнению, ВС РФ необходимо заняться ликвидацией иностранных наемников. Он подчеркнул, что в таких вопросах недопустимо проявление жалости.