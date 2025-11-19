Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 10:33

В Госдуме ответили, почему на Россию вновь запустили американские ATACMS

Депутат Колесник: Трамп мог разрешить Украине наносить удары ATACMS вглубь РФ

ATACMS ATACMS Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп мог санкционировать использование Украиной ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его мнению, ВС РФ, помимо нанесения ударов по объектам украинской армии, необходимо заняться ликвидацией иностранных наемников.

Думаю, у ВСУ по-прежнему мало ATACMS, иначе они использовали бы их чаще. И все же Воронежскую область они попытались атаковать. А это значит, что Трамп мог разрешить им наносить удары вглубь России. Я такого сценария не исключаю. Но Воронеж — это все-таки приграничная территория, это не совсем глубь России, однако людям, живущим там, все равно. Их безопасность — это первостепенная задача. Поэтому вопросы сейчас Западу должны быть заданы серьезные, чтобы потом нам не пришлось отвечать. А ответ ВСУ тоже должен быть дан, — высказался Колесник.

Он подчеркнул необходимость выявления мест дислокации американских, британских и французских наемников. По мнению депутата, в таких вопросах недопустимо проявление жалости.

Ранее в Минобороны России сообщили, что обломки сбитых над Воронежем американских ракет ATACMS повредили кровли областного геронтологического центра, детского дома для сирот и одного частного дома. По информации ведомства, среди мирного населения жертв и пострадавших нет.

Украина
ВСУ
Дональд Трамп
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
