В России резко упал импорт новых легковых автомобилей Импорт новых легковушек в Россию рухнул на 64% с начала 2025 года

Импорт новых легковых автомобилей в Россию с начала 2025 года сократился на 64%, заявил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. По данным эксперта, за десять месяцев в страну ввезли около 290 тыс. новых машин.

Более трети этого объема обеспечили физические лица, пользующиеся льготной ставкой утильсбора. Снижение импорта Целиков связал с падением спроса на рынке примерно на 20%, накопленными остатками у дилеров и увеличением выпуска автомобилей внутри России.

Особенно заметным стало сокращение поставок из Китая, где объемы упали на 68%, до 210 тыс. авто, хотя страна все еще обеспечивает более 70% всего импорта. Также уменьшился ввоз автомобилей из Киргизии — на 52,5%, до 32,5 тыс. единиц. В то же время поставки из Южной Кореи и Белоруссии выросли, однако их совокупная доля остается небольшой — около 4%.

Ранее стало известно, что с 1 по 15 ноября цены на новые автомобили в России заметно изменились. Подорожание зафиксировано у десяти брендов, один производитель, напротив, снизил стоимость, а еще один откорректировал прайсы и в большую, и в меньшую сторону. Сильнее других цены поднял Changan — подорожали сразу семь моделей. Надбавка составила от 20 до 73 тыс. рублей в зависимости от версии.