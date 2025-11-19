Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
ФСБ рассекретила архивные документы о работе разведки США

ФСБ: после ВОВ американская разведка вербовала бывших нацистских карателей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
ФСБ рассекретила материалы о вербовке американской разведкой бывших советских граждан, служивших в карательных подразделениях гитлеровцев. В рубрике «Архивные материалы» на сайте ведомства были опубликованы копии документов об арестованных в апреле 1953 года членов группы агентов американской разведки.

В материалах отмечается, что в апреле 1953 года советские органы госбезопасности задержали троих агентов: Александра Лахно, Александра Макова и Сергея Горбунова. Следствием было установлено, что все трое в период Великой Отечественной войны служили в карательных органах нацистов.

Дело подробно раскрывает роль, которую играл один из задержанных, Александр Лахно. В 1943 году он добровольно поступил на службу в карательное подразделение «Петер». Он активно участвовал в терроре мирного населения, а также в выявлении партизан и коммунистов в Днепропетровской области. Позже, после отступления немцев, он служил в Русском охранном корпусе и воевал против югославских партизан, пока в 1945 году корпус не был интернирован английскими войсками.

Ранее ФСБ рассекретила архивные документы о массовых убийствах советских военнопленных в немецких лагерях в Константиновке в годы Великой Отечественной войны. В них сказано, что на территории химзавода располагаются четыре массовых захоронения, где покоятся примерно 7,8 тыс. человек. В рассекреченных материалах приведены свидетельства очевидца — рабочего предприятия, который лично наблюдал зверства немецких оккупантов.

