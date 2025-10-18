ФСБ рассекретила данные о зверствах фашистов в Константиновке В годы ВОВ в Константиновке пленным не давали пить и хоронили их заживо

Федеральная служба безопасности рассекретила архивные документы о массовых убийствах советских военнопленных в немецких лагерях в Константиновке в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В них сказано, что на территории химзавода располагаются четыре массовых захоронения, где покоятся примерно 7,8 тыс. человек.

В рассекреченных материалах приведены свидетельства очевидца — рабочего предприятия, который лично наблюдал жестокое обращение немецких оккупантов с советскими пленными. Он рассказал, что больных пленных, которые уже не могли подняться, в лагере автоматически причисляли к мертвым. По его словам, их раздетыми выносили на сильный мороз. Кроме того, были случаи, когда людей буквально хоронили заживо.

Для утоления жажды больным нельзя было взять даже грязного снега. Кто посмел взять снег самовольно, того избивали, даже были случаи расстрела, — говорится в сообщении.

