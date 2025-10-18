Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 10:11

ФСБ рассекретила данные о зверствах фашистов в Константиновке

В годы ВОВ в Константиновке пленным не давали пить и хоронили их заживо

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности рассекретила архивные документы о массовых убийствах советских военнопленных в немецких лагерях в Константиновке в годы Великой Отечественной войны, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В них сказано, что на территории химзавода располагаются четыре массовых захоронения, где покоятся примерно 7,8 тыс. человек.

В рассекреченных материалах приведены свидетельства очевидца — рабочего предприятия, который лично наблюдал жестокое обращение немецких оккупантов с советскими пленными. Он рассказал, что больных пленных, которые уже не могли подняться, в лагере автоматически причисляли к мертвым. По его словам, их раздетыми выносили на сильный мороз. Кроме того, были случаи, когда людей буквально хоронили заживо.

Для утоления жажды больным нельзя было взять даже грязного снега. Кто посмел взять снег самовольно, того избивали, даже были случаи расстрела, — говорится в сообщении.

Ранее администрация Белого дома рассекретила и опубликовала около 230 тыс. документов ФБР, связанных с убийством правозащитника Мартина Лютера Кинга. Среди материалов представлены служебные записки ФБР, версии следствия и показания сокамерника Джеймса Эрла Рэя. Президент США Дональд Трамп заявил, что публикация отвечает общественным интересам.

ФСБ
нацисты
документы
история
фашисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-депутат Рады объяснил, что произошло на встрече Трампа с Зеленским
Канадский теннисист поругался с фанатом на русском языке
Теплый осенний салат из тыквы с руколой и фетой: очень интересный вкус
Рабство, подземелье, НЛО: новые версии пропажи семьи Усольцевых в тайге
Спасатели приняли новое решение по пропавшей семье Усольцевых
«Информация о последствиях уточняется»: в приграничном регионе сбили БПЛА
«Герани» сожгли офицеров СБУ под Сумами: удары по Украине 18 октября
Сухоруков вышел на связь после слухов о подозрении на онкологию
Стало известно о ликвидации бросившей сына «валькирии Зеленского»
Россиянам разъяснили написание одного слова в институте Пушкина
Полиция нашла мать выброшенной на мусорку трехмесячной девочки
Бесправник на иномарке переехал лежавшего на дороге пешехода
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 октября: где сбои в РФ
Раскрыт способ облегчить детям бойцов СВО подготовку к ЕГЭ
Москву завалит снегом по колено? Погода в столице в субботу, 18 октября
Как подключить двойную розетку с заземлением — просто о сложном
Глава Башкирии опроверг слухи о причинах взрыва на заводе «Авангард»
Протоиерей назвал самый страшный грех современности
Астрономы предупредили о наступлении магнитных бурь
Названы самые смешные названия деревень России
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Нежные яблочные кольца с медом и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки
Общество

Нежные яблочные кольца с медом и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.