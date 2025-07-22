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22 июля 2025 в 02:31

Рассекречены документы об убийстве легендарного американского активиста

Администрация Трампа рассекретила документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

Штаб-квартира ФБР Штаб-квартира ФБР Фото: imago stock&people/Global Look Press

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала ранее засекреченные материалы ФБР, связанные с убийством правозащитника Мартина Лютера Кинга, сообщила директор Национальной разведки Тулси Габбард в соцсети X. В открытый доступ выложено около 230 тысяч документов, проливающих свет на расследование этого громкого преступления.

Среди обнародованных материалов — детали расследования убийства, внутренние служебные записки ФБР, версии следствия, а также показания сокамерника осужденного убийцы Джеймса Эрла Рэя. Американский лидер уверен, что публикация этой информации соответствует общественным интересам.

Документы включают подробности о расследовании ФБР убийства Мартина Лютера Кинга — младшего, обсуждение потенциальных версий, внутренние записки ФБР с подробным описанием хода дела, информацию о бывшем сокамернике Джеймса Эрла Рэя, который заявил, что обсуждал с Рэем предполагаемый заговор с целью убийства, и многое другое, — отметила Габбард.

Мартин Лютер Кинг, лидер движения за гражданские права, был застрелен 4 апреля 1968 года в Мемфисе. Его смерть спровоцировала массовые беспорядки в более чем 100 городах США. Хотя официально убийцей признан Джеймс Эрл Рэй, многие эксперты сомневаются в версии о единственном исполнителе.

Ранее сообщалось, что Трамп может рассекретить документы о тайном сотрудничестве ЦРУ с Ватиканом. Действующая американская администрация продолжает демонстрировать, что она может стать самой прозрачной в истории.

ФБР
Дональд Трамп
рассекречивание
афроамериканцы
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