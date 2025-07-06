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06 июля 2025 в 18:34

Трамп может рассекретить документы о тайном сотрудничестве ЦРУ с Ватиканом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может рассекретить документы о тайном сотрудничестве ЦРУ с Ватиканом, сообщает РИА Новости. Действующая американская администрация продолжает демонстрировать, что она может стать самой прозрачной в истории.

По данным агентства, исследователи собираются запрашивать дополнительные публикации насчет совместной работы ЦРУ и Ватикана. Первый документ на эту тему был представлен общественности в 2025 году.

Рассекреченный файл называется «Меморандум Уолтера Элдера „Семейные драгоценности“ для Уильяма Э. Колби» и датирован 1 июня 1973 года. В нем сообщается об отношениях старшего инспектора Джона Маккоуна с Ватиканом, включая папу Иоанна XXIII и папу Павла VI, которые «могли и должны были вызвать удивление в некоторых кругах».

Ранее действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф рассекретил информацию о том, что в конце своего второго президентского срока 44-й президент США Барак Обама совместно с директорами национальной разведки, ЦРУ и ФБР Джеймсом Клэппером, Джоном Бреннаном и Джеймсом Коми принял решение о публикации доклада, касающегося предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Он пояснил, что таким образом политики пытались подставить Дональда Трампа, который на тот момент был кандидатом на пост главы Белого дома.

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