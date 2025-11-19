Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пульмонолог раскрыла, как именно ХОБЛ разрушает легкие

Пульмонолог Цагараева: при ХОБЛ бронхи постепенно начинают сужаться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
У людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) постепенно сужаются бронхи в результате длительного раздражения дыхательных путей, заявила РИАМО пульмонолог Ольга Цагараева. Эта болезнь, по ее словам, провоцирует хронический отек и воспаление бронхиальных стенок.

Слизь начинает вырабатываться в избыточных количествах, бронхи сужаются, а мелкие дыхательные пути теряют способность эффективно проводить воздух. Возникают участки перерастянутой легочной ткани (эмфизема), что снижает обмен кислорода и углекислого газа, — предупредила Цагараева.

Она добавила, что со временем дыхание человека становится поверхностным и частым. Пациенты начинают страдать от нехватки воздуха даже при минимальной нагрузке. Помимо одышки и кашля, на ХОБЛ указывают свисты при дыхании, посинение губ и пальцев, а также быстрая утомляемость.

Ранее пульмонолог Сергей Авдеев заявил, что курение по пачке сигарет в день на протяжении 10 лет может привести к ХОБЛ. Он отметил, что чаще всего эту болезнь диагностируют мужчинам старше 50–60 лет.

