19 ноября 2025 в 11:32

В России стали реже покупать алкоголь

Продажи алкоголя в России с начала 2025 года упали на 10,3%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Продажи алкоголя в розницу в России за январь–октябрь 2025 года упали на 10,3%, сообщил ТАСС со ссылкой на Росалкогольтабакконтроль. В этот период было реализовано 165,2 млн декалитров (дал) этих напитков.

Больше всего продажи сократились на рынке слабоалкогольной продукции — на 87,9%. При этом ликеро-водочные изделия стали покупать чаще — по ним тот же показатель вырос на 14%.

Кроме того, согласно данным Росалкогольтабакконтроля, продажи вина упали на 1,4%, а виноградосодержащих напитков без этилового спирта — на 58,7%. В то же время реализация водки на рынке алкоголя показала схожий тренд: показатель снизился на 3,7%.

Ранее стало известно, что за первые девять месяцев 2025 года объем продаж соджу в России увеличился на 105,6% по сравнению с тем же периодом 2024 года. В течение отчетного периода в стране было потреблено 716 тыс. декалитров (дал) напитка. До этого розничные продажи пива в РФ за первые девять месяцев 2025 года снизились на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

