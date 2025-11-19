Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 11:40

ВТБ раскрыл планы на экономику новых регионов России

ВТБ намерен инвестировать 78 млрд рублей в экономику новых регионов России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Общий объем одобренных ВТБ кредитов для корпоративного сектора в четырех новых регионах России превысил 78 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка. Значительная часть этих средств, а именно 70 млрд рублей, направлена на финансирование крупных инвестиционных проектов в ключевых отраслях экономики.

Основные инвестиции приходятся на такие сферы, как жилищное строительство, сельское хозяйство, телекоммуникации и торговля. В частности, благодаря поддержке банка в этих территориях планируется построить 615 тыс. квадратных метров жилой недвижимости.

Параллельно продолжается развитие мобильной связи, фиксированного интернета, промышленности и добычи полезных ископаемых. Банк отмечает значительный рост в сегменте среднего и малого бизнеса, что привело к многократному увеличению клиентской базы с начала года. Косвенным подтверждением роста деловой активности служит резкое увеличение количества платежных терминалов и оборотов по ним.

Новые регионы демонстрируют заметный рост деловой активности и продолжают интегрироваться в экономическую и финансовую среду страны. Несмотря на трудности, здесь формируется предпринимательская экосистема с большим потенциалом развития, — сказал зампрезидента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Ранее сообщалось, что бывшие российские заводы General Motors и Volkswagen получат инвестиции в размере 90 млрд рублей. Согласно подписанному министром промышленности Антоном Алихановым документу, группа АГР намерена вложить значительные средства в локализацию автопроизводства на площадках в Калужской области и петербургских Шушарах.

