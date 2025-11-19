В Забайкалье пресекли контрабанду алкоголя международной преступной группой В Забайкалье пресекли контрабанду алкоголя из Китая в Россию

В Забайкальском крае пресекли контрабанду алкоголя из Китая в Россию международной преступной группой, сообщила NEWS.ru Федеральная таможенная служба (ФТС). В незаконной деятельности участвовали россиянин и иностранка.

Читинские таможенники пресекли деятельность международной преступной группы, незаконно ввозившей алкогольную продукцию из Китая через пункт пропуска МАПП Забайкальск, — говорится в сообщении.

Как отметили в ФТС, иностранка распределяла алкоголь между туристами, ехавшими в Россию. Их перевозили под видом товаров для личного пользования. Гражданин РФ, в свою очередь, забирал напитки на свой склад и продавал их. Всего у мужчины нашли 917 бутылок, стоимость которых была больше 340 тыс. рублей.

Привезенный алкоголь нельзя было продавать в России, так как у него не было акцизных марок и специальных документов. Возбуждено уголовное дело, преступной группе грозит лишение свободы на срок до 12 лет или штраф на сумму до 2 млн рублей.

