Таможенники задержали женщину с ювелирными украшениями на 11,7 млн рублей В Домодедово у женщины изъяли украшения Van Cleef & Arpels на 11,7 млн рублей

Таможенники из столичного аэропорта Домодедово изъяли у женщины ювелирные украшения Van Cleef & Arpels на 11,7 млн рублей, сообщила NEWS.ru пресс-служба Федеральной таможенной службы. Она прибыла в Москву рейсом из Дубая.

Незадекларированные украшения ювелирного дома Van Cleef & Arpels стоимостью более 11,7 млн рублей обнаружили домодедовские таможенники у женщины, прибывшей из Дубая, — говорится в сообщении.

Как отметили в ФТС, в зоне досмотра у женщины обнаружили браслет, кольцо и колье, некоторые из украшений имели вставки с бриллиантами. Она заявила, что ювелирные изделия ей подарили в Дубае, о необходимости их задекларировать ей было неизвестно.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей. Женщине грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее домодедовские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных украшений стоимостью более 5 млн рублей у пассажира, прибывшего из Бахрейна транзитом через Дубай. Мужчина был остановлен инспекторами при прохождении «зеленого» коридора.