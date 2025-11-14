Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 13:30

Таможенники задержали женщину с ювелирными украшениями на 11,7 млн рублей

В Домодедово у женщины изъяли украшения Van Cleef & Arpels на 11,7 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Таможенники из столичного аэропорта Домодедово изъяли у женщины ювелирные украшения Van Cleef & Arpels на 11,7 млн рублей, сообщила NEWS.ru пресс-служба Федеральной таможенной службы. Она прибыла в Москву рейсом из Дубая.

Незадекларированные украшения ювелирного дома Van Cleef & Arpels стоимостью более 11,7 млн рублей обнаружили домодедовские таможенники у женщины, прибывшей из Дубая, — говорится в сообщении.

Как отметили в ФТС, в зоне досмотра у женщины обнаружили браслет, кольцо и колье, некоторые из украшений имели вставки с бриллиантами. Она заявила, что ювелирные изделия ей подарили в Дубае, о необходимости их задекларировать ей было неизвестно.

В результате было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей. Женщине грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее домодедовские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза ювелирных украшений стоимостью более 5 млн рублей у пассажира, прибывшего из Бахрейна транзитом через Дубай. Мужчина был остановлен инспекторами при прохождении «зеленого» коридора.
Россия
Москва
таможенники
Домодедово
ювелирные украшения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему молодые больше страдают от тревоги
В МИД раскрыли, зачем Киев готовит новые провокации
Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с преступлениями в IT-сфере
«Основной вектор — дети»: курян призвали не поднимать игрушки на улице
«Никаких проблем»: Аршавин рассказал о встречах с украинцами за рубежом
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Трагедия в семье, фото с пляжа, личная жизнь: где сейчас актриса Захарова
Иноагенту Гозману вынесли приговор по делу об оправдании терроризма
Лукашенко снял запрет на ввоз картофеля из Европы
Ушедший на СВО британский турист получил гражданство России
Врач рассказала, почему вредно хрустеть пальцами
На Западе столкнулись с неожиданным идеологическим сюрпризом
Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес
SHAMAN заявил о новой песне с известным саксофонистом
Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер
Нарколог предупредил, кому грозит кома после одной выпитой рюмки
«Мы не принимаем это решение»: Орбан пообещал засудить Евросоюз
Топ-5 причин приготовить утку этим вечером
Генерал ответил, чью тактику копируют ВСУ для нанесения урона курским детям
СБУ сообщила о задержании экс-бойца ВС России в европейской стране
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.