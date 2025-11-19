Раскрыто, почему Трамп не будет учитывать мнение Украины по мирному плану Политолог Светов: РФ и США не важно мнение Украины из-за ее несамостоятельности

Позиция Украины по мирному урегулированию не имеет значения для России и США из-за ее зависимости от других стран, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его мнению, Киеву придется принять условия, которые согласуют Москва и Вашингтон.

Что Украина, что Европейский Союз — они сидят в предбаннике и ждут, когда их позовут. Разговор идет между Россией и США. Именно так решится судьба конфликта на Украине. Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте не случайно сказал, что ЕС отказывается от прямых переговоров с [Владимиром] Путиным, а потом мчится к [Дональду] Трампу (президент США. — NEWS.ru), чтобы услышать, о чем он говорил с президентом РФ. Нет у Европы субъектности для того, чтобы участвовать в этих переговорах. И у Украины нет субъектности, — пояснил Светов.

Он подчеркнул, что Киев участвует в конфликте, получая финансирование от других стран. Таким образом, по мнению Светова, Россия сначала договорится с американцами, а затем Украина будет вынуждена выполнить все условия этого соглашения. В заключение, политолог выразил уверенность в неизбежности капитуляции ВСУ.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа тайно обсуждает с Россией новый план по урегулированию конфликта на Украине. Этот документ включает 28 пунктов, охватывающих основные аспекты будущего решения проблемы.