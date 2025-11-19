Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 12:39

Раскрыто, почему Трамп не будет учитывать мнение Украины по мирному плану

Политолог Светов: РФ и США не важно мнение Украины из-за ее несамостоятельности

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Позиция Украины по мирному урегулированию не имеет значения для России и США из-за ее зависимости от других стран, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его мнению, Киеву придется принять условия, которые согласуют Москва и Вашингтон.

Что Украина, что Европейский Союз — они сидят в предбаннике и ждут, когда их позовут. Разговор идет между Россией и США. Именно так решится судьба конфликта на Украине. Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте не случайно сказал, что ЕС отказывается от прямых переговоров с [Владимиром] Путиным, а потом мчится к [Дональду] Трампу (президент США. — NEWS.ru), чтобы услышать, о чем он говорил с президентом РФ. Нет у Европы субъектности для того, чтобы участвовать в этих переговорах. И у Украины нет субъектности, — пояснил Светов.

Он подчеркнул, что Киев участвует в конфликте, получая финансирование от других стран. Таким образом, по мнению Светова, Россия сначала договорится с американцами, а затем Украина будет вынуждена выполнить все условия этого соглашения. В заключение, политолог выразил уверенность в неизбежности капитуляции ВСУ.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа тайно обсуждает с Россией новый план по урегулированию конфликта на Украине. Этот документ включает 28 пунктов, охватывающих основные аспекты будущего решения проблемы.

Украина
США
Россия
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
