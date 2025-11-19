В одном городе могут отказаться от создания новогодних ледовых скульптур

В Екатеринбурге могут отказаться от создания ледовых скульптур для новогоднего городка, пишет ЕАН со ссылкой на главу департамента культуры города Илью Маркова. Это связано с потеплением.

Видимо это будет необходимо в ближайшее время. Для создания городка используют либо деревянные каркасы, либо пластик, либо металл. Также применяются снежные пушки, как на горнолыжных трассах. Но мы все-таки надеемся, что можно будет создать ледовые фигуры, — высказался Марков.

Он отметил, что часть городов-миллионников уже отказались от использования льда в праздничных городках. По его словам, если погода не позволит изготовить лед в пределах Екатеринбурга, материал привезут с севера Свердловской области.

Ранее в Каларском округе на севере Забайкальского края впервые создадут сразу два ледовых городка. Их строительство уже стартовало в поселке Новая Чара и селе Чара.