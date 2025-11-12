Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 13:36

Два ледовых городка впервые создадут на севере Забайкалья

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Каларском округе на севере Забайкальского края впервые создадут сразу два ледовых городка, пишет «МК в Чите». Их строительство уже стартовало в поселке Новая Чара и селе Чара.

В ходе создания городков мастера будут использовать порядка 150 кубометров льда. Оба проекта по традиции реализуют при поддержке администрации Каларского округа.

Ледовый городок в Новой Чаре посвятят горным хребтам, жизни коренного населения, местной геологии и добыче полезных ископаемых. Арт-объекты в селе Чара тематически будут связаны с первым полетом Юрия Гагарина в космос.

Ранее в Москве в преддверии Нового года начали устанавливать праздничный декор. Многофункциональные конструкции изменили в соответствии с датой и тематикой этого года.

