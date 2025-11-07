Москву декорируют к Новому году прошлогодними украшениями

В Москве в преддверии Нового года начали устанавливать праздничный декор, некоторые конструкции остались с прошлых лет, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Многофункциональные конструкции изменили в соответствии с датой и тематикой этого года.

Заммэра отметил, что световые инсталляции позволяют не только создать праздничное настроение, но и усилить освещение на улицах города. По его словам, в столице огромный запас декораций.

Бирюков рассказал, что в части округов все еще продолжаются монтажные работы. В ближайшее время на улицах, в парках и скверах появятся большие световые цифры «2026», на фоне которых жители и гости Москвы смогут сфотографироваться.

Ранее сообщалось, что большинство москвичей воспринимает новогодние украшения на улицах как часть бренда. Около 89% опрошенных уверены, что декорации нужны для привлечения туристов.