Российский майнер украл электричество на 56 млн рублей В Калининградской области предприниматель похитил электричество на 56 млн рублей

Предприниматель из Гвардейского городского округа Калининградской области похитил электроэнергию на сумму более 56 млн рублей для организации майнинговой фермы, сообщили в компании «Россия янтарь энергосбыт». Незаконную деятельность выявила программа мониторинга энергопотребления.

У предпринимателя изъяли свыше 300 единиц майнингового оборудования. Энергетики предупредили, что нарушитель должен добровольно возместить стоимость похищенной электроэнергии, иначе вопрос будет передан в суд.

Материалы проверки и заявление о хищении энергоресурсов уже направлены в полицию. Энергокомпания напомнила, что нелегальное потребление электроэнергии влечет не только убытки организациям, но и создает риски аварийных ситуаций из-за перегрузки сетей.

Ранее в Ленобласти полиция пресекла работу майнинг-фермы и задержала шесть человек. Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нелегальные майнеры украли 80 млн кВт электроэнергии, нанеся ущерб в размере 1 млрд рублей. Обыски прошли на железнодорожных станциях Громово и Луговая.