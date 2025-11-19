Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 12:35

Посол разъяснил позицию США по авиасообщению с Россией

Посол Дарчиев: США уклоняются от обсуждения возобновления авиасообщения с РФ

Александр Дарчиев Александр Дарчиев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Госдеп уклоняется от обсуждения возможности возобновления прямого авиасообщения между Россией и США, прерванного Вашингтоном после начала СВО на Украине, сообщил посол Александр Дарчиев в интервью «Коммерсанту». Дипломат отметил, что прогресс в устранении «корневых причин ненормальности в двусторонних отношениях, препятствующей подлинной нормализации» фактически остановился.

Дарчиев подчеркнул, что в Госдепе также категорически отказываются обсуждать возвращение шести объектов дипломатической недвижимости, которые де-факто были конфискованы и принадлежат РФ на праве частной собственности. Посол заявил, что американские спецслужбы, взявшие эти объекты под охрану, незаконно не допускают туда российских дипломатов, включая посла.

Таким же образом, добавил дипломат, США реагируют на предложение возобновить прямое авиасообщение. Американская сторона, указал Дарчиев, увязывает начало любого серьезного разговора по данной теме с устраивающим Вашингтон урегулированием на Украине.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что прогресса в вопросе возобновления прямого авиасообщения между Россией и США пока нет. Дипломат отметил, что ведомство продолжает работу в этом направлении.

