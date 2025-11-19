Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 15:31

Россия спокойно восприняла заявления США о ядерных учениях

Посол Дарчиев: Россия спокойно воспринимает заявления США о ядерных испытаниях

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Москва спокойно воспринимает заявления Вашингтона о ядерных испытаниях в свете наличия у нее прорывных и не имеющих аналогов образцов новейших вооружений, заявил в интервью газете «Коммерсант» посол России в США Александр Дарчиев. Дипломат указал, что американская администрация до сих пор не предоставила официальных разъяснений относительно своей позиции по возобновлению ядерных испытаний, несмотря на запрос со стороны МИД России.

Ситуация складывается парадоксально. <…> И это открывает широкое поле для спекуляций и инсинуаций, — высказался посол.

По его мнению, такая неясность и попытки «напустить туман» по этому вопросу заставляют сомневаться в ответственном подходе США. При этом потенциальное возобновление ядерных испытаний вызывает острую критику как у политических оппонентов, так и у профессионального сообщества в самих США.

Ранее в США провели успешное тестирование тактической термоядерной авиабомбы B61-12 без боевой части. Испытания проводились в августе на полигоне в штате Невада при участии истребителей пятого поколения F-35. Мероприятие было организовано при координации с Национальным управлением по ядерной безопасности США.

послы
США
Россия
ядерное оружие
Александр Дарчиев
