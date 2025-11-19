Селедку под шубой не готовлю! Слоеный салат «Чингисхан» со свеклой вкуснее

Салат «Чингисхан» давно стал находкой для тех, кто хочет отказаться от привычной «шубы», но хочет приготовить что-то со свеклой. Он яркий, насыщенный, эффектный и всегда производит впечатление. Готовится он легко, а выглядит так, будто трудились часами.

Для начала отварите 2 свеклы и 1 морковь, полностью охладите. Натрите свеклу на крупной терке, добавьте измельченный чеснок, немного соли и ложку майонеза — масса должна быть плотной и ароматной. Отдельно натрите морковь. 200 г куриного филе натрите солью и перцем, обжарьте на сильном огне до румяной корочки, затем заверните в фольгу и дайте мясу отдохнуть. Остывшее филе нарежьте мелким кубиком. Чернослив (80 г) залейте горячей водой на 10 минут, обсушите и нарежьте. 50 г грецких орехов измельчите ножом, а 80 г сыра натрите на терке.

Сборка идет слоями: половина свекольной массы, курица с легкой сеточкой майонеза, орехи, морковь, сыр, чернослив и снова свекла. Важно не прижимать слои слишком сильно, чтобы салат сохранял объем. Дайте ему постоять в холодильнике хотя бы 40 минут — вкус станет более насыщенным, а форма устойчивой.

Совет: если хотите украсить салат, добавьте сверху немного ореховой крошки — красиво и празднично.

