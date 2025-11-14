Салат «Русская красавица» — простой и очень красивый конкурент оливье!

Салат «Русская красавица» — настоящий праздник на тарелке: сочные овощи, два вида мяса и нежная сметанная заправка создают сбалансированный вкус и красивую многослойную подачу.

Для начала нарежьте кубиками 200 г копченого куриного филе, отдельно измельчите соломкой 150 г ветчины, а 3–4 маринованных огурца и 2 свежих помидора нарежьте мелкими кусочками. Отварите вкрутую 3 яйца, отделите белки от желтков: белки натрите, желтки оставьте для украшения. Натрите на средней терке 100 г твердого сыра и мелко покрошите немного свежего укропа.

Сборка проста: сначала выложите слой курицы и слегка промажьте 150 г сметаны 20%, затем добавьте ветчину, следом маринованные огурцы, свежие помидоры, тертые белки и сыр. Каждый слой слегка присаливайте и приправляйте черным перцем по вкусу, чтобы салат получился гармоничным. Сверху присыпьте крошкой из желтков и украсьте укропом. Для лучшей пропитки уберите салат в холодильник на 1-2 часа — так слои станут нежнее, а вкус проявится глубже.

Совет: чтобы салат не пустил сок, у помидоров удалите влажную серединку — так он сохранит форму и не потечет на столе.

Калорийность — около 185 ккал; время приготовления — всего 30 минут.

Посмотрите вкусный и простой салат «Крабовая слойка» у нас на сайте.