«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола. Хотите удивить гостей закуской, которая выглядит как елочные игрушки? Эти красочные шарики с крабовым вкусом станут хитом вашего праздничного застолья! Они сочетают в себе нежность крабовых палочек, сливочный сыр и пикантные нотки чеснока. А яркое оформление создаст по-настоящему новогоднее настроение!

Для приготовления снимите красный слой с 200 граммов крабовых палочек — он пригодится для обсыпки. Белую часть нарежьте мелкими кубиками. Добавьте 2 натертых плавленых сырка, 3 отварных яйца (натертых на крупной терке), 1 отварную морковь (мелко натертую), несколько нарезанных оливок, 1 ст. л. майонеза и чеснок с солью по вкусу. Тщательно перемешайте массу до однородности. Влажными руками сформируйте аккуратные шарики и обваляйте их в красной крабовой стружке — они будут напоминать елочные игрушки. Для полного раскрытия вкуса дайте шарикам настояться в холодильнике 20–30 минут. Подавайте на большом блюде, украшенном зеленью — это создаст эффект новогодней елки!

