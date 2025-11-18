Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 ноября 2025 в 12:15

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола. Хотите удивить гостей закуской, которая выглядит как елочные игрушки? Эти красочные шарики с крабовым вкусом станут хитом вашего праздничного застолья! Они сочетают в себе нежность крабовых палочек, сливочный сыр и пикантные нотки чеснока. А яркое оформление создаст по-настоящему новогоднее настроение!

Для приготовления снимите красный слой с 200 граммов крабовых палочек — он пригодится для обсыпки. Белую часть нарежьте мелкими кубиками. Добавьте 2 натертых плавленых сырка, 3 отварных яйца (натертых на крупной терке), 1 отварную морковь (мелко натертую), несколько нарезанных оливок, 1 ст. л. майонеза и чеснок с солью по вкусу. Тщательно перемешайте массу до однородности. Влажными руками сформируйте аккуратные шарики и обваляйте их в красной крабовой стружке — они будут напоминать елочные игрушки. Для полного раскрытия вкуса дайте шарикам настояться в холодильнике 20–30 минут. Подавайте на большом блюде, украшенном зеленью — это создаст эффект новогодней елки!

Ранее мы готовили салат-выручалку «Один момент» — подойдет и на Новый год, и как полезный перекус. Нужно только сварить яйца и смешать с 3 ингредиентами.

Проверено редакцией
Читайте также
В одном городе могут отказаться от создания новогодних ледовых скульптур
Регионы
В одном городе могут отказаться от создания новогодних ледовых скульптур
Россиян предупредили о подорожании популярного продукта перед Новым годом
Общество
Россиян предупредили о подорожании популярного продукта перед Новым годом
Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество
Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
На прошлый Новый год семья забыла про шубу: сытный свекольный салат с сыром и мандарином
Общество
На прошлый Новый год семья забыла про шубу: сытный свекольный салат с сыром и мандарином
Закуска «Баклажаны как шашлык» разлетается и летом и зимой: простой рецепт превращает овощи в деликатес
Общество
Закуска «Баклажаны как шашлык» разлетается и летом и зимой: простой рецепт превращает овощи в деликатес
Новый год
простой рецепт
закуска
крабовые палочки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарышкин раскрыл истинное значение СВО
В эфире «Жужжалки» прозвучало слово «коммерсант»
ВСУ лишились цеха по ремонту вооружения
Захарова заявила о давлении Запада на Украину по вопросам мобилизации
Российский вратарь отказывается от сборной в пользу Норвегии
Молодым матерям дали советы, как победить в борьбе с недосыпом
Мать криминального авторитета Гасанова упала в обморок, услышав приговор
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 ноября: где сбои в России
Суд вынес приговор свердловскому «смотрящему»
Уиткоффа уличили в удалении поста о тайном плане США по Украине
«Ждать нечего»: политолог высказался о новом плане Трампа по Украине
В РФ хотят ввести возможность заселения в отели с помощью мессенджера
Опубликованы уникальные фрагменты интервью Плисецкой
Чудом выживший в ДПТ биограф экс-губернатора Тулеева обратился в СК РФ
Стало известно, почему Келлог внезапно решил покинуть администрацию Трампа
В ДНР раскрыли, как ВСУ превращают своих раненых в смертельные ловушки
Экс-росгвардеец похитил технику на миллионы и получил срок
В Польше определились с финансированием закупок оружия для Украины
«Это несправедливо»: Швеция назвала поддержку Украины бременем Скандинавии
Трампа не стали приглашать на похороны именитого политика
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.