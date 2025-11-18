Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 10:15

Салат-выручалка «Один момент» — подойдет и на Новый год, и как полезный перекус: нужно только сварить яйца и смешать с 3 ингредиентами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат-выручалка «Один момент» — подойдет и на Новый год, и как полезный перекус: нужно только сварить яйца и смешать с тремя ингредиентами. Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, этот салат станет вашим хитом. Он сочетает в себе питательную фасоль, ароматные грибы и копченую курицу, создавая идеальный баланс вкусов. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают это блюдо универсальным решением для любого случая.

Начните с отваривания трех яиц — пока они готовятся, нарежьте кубиками одну копченую куриную грудку и пучок свежей зелени. Банку красной консервированной фасоли откиньте на дуршлаг, а маринованные опята промойте проточной водой. В просторной миске соедините фасоль, грибы, курицу и измельченные вареные яйца. Добавьте зелень, 1-2 зубчика чеснока (пропущенных через пресс) и заправьте майонезом по вкусу (для ПП-варианта — греческим йогуртом). Тщательно перемешайте, посолите и поперчите при необходимости. Дайте салату 10–15 минут настояться — за это время вкусы идеально сочетаются. Подавайте как самостоятельное блюдо или с хрустящими гренками!

Ранее мы готовили «Криспики» из минтая в кляре. Вкусное блюдо из простых продуктов. Фишка — в особой панировке.

