Никаких канапе и тарталеток! Готовлю мини-киши с ветчиной и сыром в формах. Нежные, ароматные, идеальны к шампанскому

Праздничный стол — это не время для многочасового стояния у плиты и сложных рецептов с невероятным количеством ингредиентов. Предлагаю забыть о высоких и капризных фуршетных пирогах и приготовить их очаровательную и гораздо более практичную альтернативу — мини-киши. Эти изящные порционные пирожные не только выглядят безупречно, но и обладают всеми достоинствами своего «старшего брата»: хрустящей масляной основой и невероятно нежной, ароматной начинкой из ветчины и сыра. Их главный козырь — универсальность: они одинаково идеально подходят как к бокалу игристого вина, так и к утреннему кофе, делая любую трапезу по-настоящему праздничной.

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного или песочного теста (около 500 г), 200 г ветчины, 150 г твердого сыра, 200 мл сливок 20%, 3 яйца, соль, черный перец, мускатный орех по вкусу. Разогрейте духовку до 180 °C. Тесто раскатайте и вырежьте кружки по размеру ваших формочек для маффинов. Аккуратно распределите тесто по формочкам, сформировав корзинки с бортиками. Ветчину и сыр нарежьте небольшими кубиками и равномерно разложите по корзинкам. В миске взбейте яйца со сливками, добавьте соль, перец и щепотку мускатного ореха. Аккуратно залейте получившейся смесью начинку в корзинках, не доходя до краев. Выпекайте 20–25 минут до золотистой корочки и полного застывания заливки. Дайте кишам немного остыть в формах, после чего аккуратно извлеките. Подавайте теплыми или комнатной температуры.

