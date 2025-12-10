Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 16:51

Мишустин раскрыл, что придаст молодым родителям уверенности в будущем

Мишустин назвал развитие экономики основой уверенности молодых родителей

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Молодые семьи в России должны быть уверены в своем будущем и карьерных перспективах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочего заседания кабмина. По его мнению, эта цель достигается за счет последовательного развития национальной экономики, передает пресс-служба правительства.

Молодые родители, без сомнения, должны быть уверены в завтрашнем дне, в том, что они смогут обеспечить растущие потребности семьи и продолжить строить карьеру, претендовать в дальнейшем на высокую оплату труда. Для этого необходимо продолжать развивать экономику, — сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что для реализации этих задач необходимо продолжать курс на экономическую трансформацию. Ключевыми направлениями этой политики глава правительства назвал укрепление отечественной производственной базы и развитие комфортной инфраструктуры.

Ранее Мишустин заявил, что в текущем году в России будет введено в эксплуатацию более 100 млн кв. м жилой недвижимости. По его словам, свыше 77 тыс. человек смогут переехать из аварийного жилищного фонда в новые квартиры.

