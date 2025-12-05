Россия отказалась от военного сотрудничества с Канадой и Францией

Правительство России прекратило действие нескольких соглашений по сотрудничеству в военной сфере с Францией, Канадой и Португалией, говорится в соответствующем распоряжении. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин, речь идет о трех соглашениях 1989–2000-х годов.

Документ аннулирует действие соглашения межу правительствами СССР и Канады от 20 ноября 1989 года по визитам по военной линии, а также между правительством РФ и правительством Франции о сотрудничестве в сфере обороны от 20 ноября 1989 года. Также силу утратило соглашение между кабминами России и Португалии от 4 августа 2000 года по военному сотрудничеству.

Ранее Мишустин поставил перед Федеральным казначейством новую задачу по усилению надзора за исполнением гособоронзаказа. Соответствующее поручение было озвучено в ходе рабочей встречи с руководителем ведомства Романом Артюхиным.

