В ФАС произошли перестановки по решению Мишустина Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Королева из-за новой работы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Виталия Королева от занимаемой должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы. Решение связано с переходом политика на новое место работы, документ был официально опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту распоряжения, отставка Королева с поста в ФАС обусловлена карьерным ростом и изменением сферы профессиональной деятельности. Назначение произошло практически одновременно с подписанием президентского указа от 5 ноября 2025 года, в соответствии с которым Королев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области.

Освободить Королева Виталия Геннадьевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы в связи с переходом на другую работу, — говорится в сообщении.

Данная кадровая перестановка демонстрирует продолжение практики ротации высших государственных служащих между федеральными и региональными органами власти. Назначение опытного управленца, имеющего значительный опыт работы в федеральных органах власти, должно способствовать решению актуальных задач социально-экономического развития Тверской области.

До этого президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Вадима Титова на должность главы управления администрации по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Отмечается, что управление было образовано в августе 2025 года.