Путин назначил главу нового управления администрации по стратсотрудничеству

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Вадима Титова на должность главы управления администрации по стратегическому партнерству и сотрудничеству, соответствующий документ опубликован на портале правовых актов. Отмечается, что управление было образовано в августе 2025 года.

Назначить Титова Вадима Петровича начальником управления президента Российской Федерации по стратегическому партнерству и сотрудничеству, — гласит документ.

Ранее Путин своим указом назначил Сергея Жесткого новым послом России в Лаосе. Прежде дипломат был заместителем директора третьего департамента Азии МИД РФ.

В начале октября Путин подписал указ о назначении Евгения Кудрова послом РФ в Йемене. Прежде Кудров занимал пост временного поверенного в делах РФ в Йемене.

В конце сентября Игорь Руденя был назначен Путиным полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Другим указом глава государства освободил Руденю от должности губернатора Тверской области в связи с переходом на новую работу. Также президент РФ подписал документ о назначении Александра Гуцана новым генеральным прокурором страны.