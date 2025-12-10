Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 17:00

Раскрыто, уйдет ли Зеленский с поста президента в 2026 году

ChatGPT допустил, что в следующем году Зеленский может уйти с поста президента

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley /i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Вероятнее всего, в будущем году на Украине состоятся выборы, и тогда президент Украины Владимир Зеленский может уйти со своего поста, следует из прогноза ChatGPT. По мнению нейросети, если проблемы в жизни украинцев станут заметнее и напряжение в обществе усилится, действующего лидера могут заменить кем-то другим, выяснил корреспондент NEWS.ru.

В будущем году, скорее всего, выборы на Украине состоятся, однако это во многом зависит от ситуации на фронте. Уход Зеленского с поста зависит от ряда факторов. Если экономические и социальные проблемы на Украине сохранятся, возрастет напряжение в обществе. Если он не сможет справиться с этим, оппозиция на Украине может усилиться, что повлияет на его шансы оставаться на посту, — «сказала» нейросеть.

В ответе ИИ говорится о том, что геополитическая ситуация в мире делает прогнозирование сложным.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что Зеленскому могут выставить такие условия, при которых он сам решит отказаться от участия в выборах президента Украины. Возможно, что его свергнут.

