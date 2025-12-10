Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 16:53

В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из-за границы

Волк: из ОАЭ в РФ экстрадировали мужчину через 10 лет после объявления в розыск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Власти ОАЭ и Интерпол экстрадировали в Россию обвиняемого, находившегося в международном розыске более десяти лет, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, которые передает ТАСС, он разыскивается за организацию убийства и мошенничество в особо крупном размере.

В сопровождении сотрудников НЦБ (Национального центрального бюро. — NEWS.ru) Интерпола МВД России и ФСИН России из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован россиянин. Он обвиняется в организации убийства и совершении мошенничества в особо крупном размере, — заявила она.

По ее словам, злоумышленник в период с 2009 по 2010 год занял крупную сумму денег — десятки млн рублей — у одного из владельцев промышленного предприятия, расположенного в Саратовской области. Заемщик пообещал взамен помощь в получении престижной должности, однако своего обещания не исполнил и потратил полученные средства по собственному желанию.

Для сокрытия факта совершенного мошенничества и уклонения от возврата долга этот человек организовал группу сообщников, которым за денежное вознаграждение поручено было совершить убийство предпринимателя и нанести ранение его знакомой на территории Франции.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница Россотрудничества уже более восьми лет находится в розыске по уголовному делу. По информации следствия, все это время женщина проживала на территории Кипра.

Россия
Ирина Волк
МВД
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Калужская область попала под удар украинских БПЛА
США продлили одну лицензию в отношении ЛУКОЙЛа
В Петербурге рассмотрели более полусотни дел, связанных со «схемой Долиной»
В Госдуме ответили, кто может стоять за покушением на Миндича
Украинские власти задержали судно под чужим флагом
Политолог раскрыл, почему Зеленский согласился на выборы
МИД Литвы вручил ноту протеста поверенному в делах Белоруссии
В Европе изменили мнение о целостности Украины
Политик предупредил ЕС о последствиях блокады Калининграда
Украинец убивал пленных за слова «Слава России» и теперь сел на пожизненное
Галузин обсудил с замглавы МИД Азербайджана нормализацию с Арменией
Картину известного художника продадут на аукционе за $1,5 млн в Москве
Политолог предположил, какая судьба может ждать Зеленского
Секрет идеального салата «Медвежья шубка» с тофу и яркими овощами
Пожар площадью 200 квадратных метров вспыхнул на рынке в Петербурге
Центробанк повысил курс доллара
На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР
В Госдуме объяснили, зачем Трамп поднял вопрос коррупции на Украине
Блогера Ефремова осудили по делу о финансировании ФБК
В США оценили влияние освобождения Красноармейска на переговоры
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.