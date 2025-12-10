В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из-за границы Волк: из ОАЭ в РФ экстрадировали мужчину через 10 лет после объявления в розыск

Власти ОАЭ и Интерпол экстрадировали в Россию обвиняемого, находившегося в международном розыске более десяти лет, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, которые передает ТАСС, он разыскивается за организацию убийства и мошенничество в особо крупном размере.

В сопровождении сотрудников НЦБ (Национального центрального бюро. — NEWS.ru) Интерпола МВД России и ФСИН России из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован россиянин. Он обвиняется в организации убийства и совершении мошенничества в особо крупном размере, — заявила она.

По ее словам, злоумышленник в период с 2009 по 2010 год занял крупную сумму денег — десятки млн рублей — у одного из владельцев промышленного предприятия, расположенного в Саратовской области. Заемщик пообещал взамен помощь в получении престижной должности, однако своего обещания не исполнил и потратил полученные средства по собственному желанию.

Для сокрытия факта совершенного мошенничества и уклонения от возврата долга этот человек организовал группу сообщников, которым за денежное вознаграждение поручено было совершить убийство предпринимателя и нанести ранение его знакомой на территории Франции.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница Россотрудничества уже более восьми лет находится в розыске по уголовному делу. По информации следствия, все это время женщина проживала на территории Кипра.