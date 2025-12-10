Влад Бумага не смог добиться компенсации за дизайн футболок с его образом

Блогер Влад Бумага (А4) не смог получить компенсацию за продажу футболок, на которых были связанные с ним изображения, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Режевской городской суд отказал в удовлетворении его иска. Он постановил, что дизайн одежды отличается от того, на который ссылалась защита Влада.

Истец не доказал в полной мере цепочку правопреемства на спорные объекты интеллектуальной собственности. Суд установил, что в материалах дела отсутствуют сведения, подтверждающие законное возникновение исключительных прав у первоначального правообладателя, — говорится в сообщении.

Уточняется, что футболки продавала предприниматель Елена Толмачева. Она занималась данным бизнесом с 2024 года. На одежде были изображения «А4» и «Ламба». Суд отказал блогеру в компенсации, поскольку это не зарегистрированные в России товарные знаки.

В начале ноября Влад Бумага не смог выиграть судебное дело у индивидуального предпринимателя Ефима Кириллова. Его обязали выплатить истцу 297 тыс. рублей и покрыть расходы по оплате госпошлины в размере 19 941 рубль.