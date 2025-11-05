Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 16:39

Популярный молодежный блогер проиграл суд на 300 тыс. рублей

Суд обязал Влада Бумагу выплатить почти 300 тыс. рублей

Влад Бумага Влад Бумага Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Блогер Влад Бумага не смог выиграть судебное дело у индивидуального предпринимателя Ефима Кириллова, передает Пятый канал. В итоге он обязан выплатить истцу 297 810 рублей и покрыть расходы по оплате госпошлины в размере 19 941 рубля.

Суд вынес решение о том, что компания, сотрудничающая с блогером, не выполнила должным образом свои обязательства по договору подряда. Кириллов изначально требовал взыскать с организации определенную сумму в рамках иска. Компания Влада Бумаги в свою очередь направила встречный иск с требованием взыскать неустойку в размере 431 283 рублей, однако суд не принял ни один из исков.

Ранее следователи завершили расследование дела блогера Никиты Ефремова, обвиняемого в поддержке Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Ефремов признал факты, но не согласен с обвинением и отрицает вину. Дело передадут в прокуратуру для составления заключения, после чего оно пойдет в суд. Его партнеров по бизнесу, Дмитрия Шапкина и Никиту Бабаяна, не привлекли к ответственности, они свидетели.

блогеры
суды
иски
предприниматели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охранника Анджелины Джоли мобилизовали по дороге в Херсон
Мельникова раскрыла, как изменилась гимнастика за время отстранения России
Новый премьер Японии провела первый разговор с Зеленским
Аналитик ответил, почему могут вырасти телекоммуникационные тарифы
«Будут убивать»: участник СВО назвал нелегальный источник доходов Украины
На Солнце зафиксирована «красивая» вспышка
Экс-нардеп объяснил, почему Порошенко критикует Зеленского
IT-эксперт рассказал, как мошенники заманивают людей скидками
«Большая ошибка»: сенатор об учениях США с отработкой ядерного удара по РФ
В Подмосковье поймали вора сливочного масла
В Кремле раскрыли важный нюанс в распоряжении Путина о ядерных испытаниях
Раскрыты наиболее высокооплачиваемые профессии в Москве
В Одесской области произошло несколько взрывов
В России объяснили, почему «крах» Зеленского ничего не решит на Украине
Экс-премьер Украины раскрыл, почему на самом деле Трамп не дает Tomahawk
На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло массовое отравление
Трамп сделал громкое заявление о дружбе с Си Цзиньпином после ввода пошлин
Как выбрать стильное постельное белье, которое украсит спальню
Грузинские пограничники не отпускают домой россиянку с сыном-инвалидом
Общественник — участник СВО назвал самое мощное оружие России
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.