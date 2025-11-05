Популярный молодежный блогер проиграл суд на 300 тыс. рублей

Блогер Влад Бумага не смог выиграть судебное дело у индивидуального предпринимателя Ефима Кириллова, передает Пятый канал. В итоге он обязан выплатить истцу 297 810 рублей и покрыть расходы по оплате госпошлины в размере 19 941 рубля.

Суд вынес решение о том, что компания, сотрудничающая с блогером, не выполнила должным образом свои обязательства по договору подряда. Кириллов изначально требовал взыскать с организации определенную сумму в рамках иска. Компания Влада Бумаги в свою очередь направила встречный иск с требованием взыскать неустойку в размере 431 283 рублей, однако суд не принял ни один из исков.

Ранее следователи завершили расследование дела блогера Никиты Ефремова, обвиняемого в поддержке Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Ефремов признал факты, но не согласен с обвинением и отрицает вину. Дело передадут в прокуратуру для составления заключения, после чего оно пойдет в суд. Его партнеров по бизнесу, Дмитрия Шапкина и Никиту Бабаяна, не привлекли к ответственности, они свидетели.