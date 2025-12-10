В РЖД напомнили о правилах посадки на поезда «Ласточка» РЖД: при посадке на поезда «Ласточка» нужно предъявить паспорт

При посадке на поезда «Ласточка» россиянам необходимо предъявить паспорт, заявили NEWS.ru в пресс-службе РЖД. Там также отметили, что в будущем подтвердить свою личность можно будет с помощью QR-кода, полученного из госуслуг.

В настоящее время посадка в поезд дальнего следования возможна только при предъявлении оригинала документа, на который приобретался билет, или нотариально заверенной копии, если речь идет о свидетельстве о рождении для ребенка младше 14 лет. В то же время вместе с причастными структурами и ведомствами холдинг РЖД изучает возможность идентификации пассажиров при посадке в поезд с помощью двухмерного штрихового QR-кода из мобильного приложения ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» как дополнительной опции, — отметили в РЖД.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил упростить регистрацию на поезда, внедрив индивидуальный цифровой QR-код для пассажиров. По его мнению, это ускорит процедуру и повысит удобство граждан, при этом сохранив необходимый уровень контроля.