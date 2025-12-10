Стало известно, кого выбрали новым президентом Швейцарии

Министра экономики Ги Пармелена избрали президентом Швейцарии на 2026 год, сообщил парламент конфедерации в соцсети Х. Политик получил 203 голоса из 228 поданных бюллетеней, что стало одним из самых высоких результатов за последние годы.

Выборы президента в Швейцарии больше символические, окончательное решение принимает правительство, однако цифры говорят о рекордной поддержке. Виолу Амхерд в 2024 году поддержали 158 человек, Карин Келлер-Зуттер получила 168 голосов, а первое избрание Пармелена в 2021 году собрало 188 голосов.

66-летний политик из кантона работает в Федеральном совете с 2016 года. Он руководил Министерством обороны, а с 2019 года возглавляет Министерство экономики, образования и исследований. Среди его достижений — снижение американских пошлин и участие в организации встречи президента России Владимира Путина и экс-президента США Джо Байдена в Женеве в 2021 году.

Ранее Народная партия Швейцарии собрала необходимые подписи для инициативы по ограничению численности населения страны в 10 млн человек. Согласно опросам, эту идею поддерживают около 48% граждан. Инициатива предполагает выход из соглашений о свободном передвижении в ЕС после достижения лимита. Голосование может состояться в 2026 году.