10 декабря 2025 в 16:15

В Минюсте назвали главный урок 1825 года для России

Чуйченко: главным уроком 1825 года для России стала необходимость сильной страны

Одним из главных исторических уроков 1825 года является необходимость сильного государства, заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на научно-практической конференции «200 лет со дня восстания декабристов: уроки прошлого для настоящего». По его мнению, тогда политический режим был слаб, что недопустимо, передает ТАСС.

Государственность должна была быть крепкой независимо от политических изменений, армия и силовые структуры не должны быть подвластны расколу, — сказал Чуйченко.

Говоря о других уроках, министр отметил, что благородные цели не могут оправдывать неправовые методы, а бунт и насилие являются сомнительной основой для реформ. По его мнению, мятеж под прогрессивными лозунгами часто приводит к обратному результату, затормаживая уже готовые преобразования, которые в ином случае могли быть реализованы эволюционным путем.

Также Чуйченко добавил, что, несмотря на существование в России разведки и политического сыска, государство оказалось неподготовленным к событиям на Сенатской площади и не смогло упредить планы декабристов. Он привел в пример Третье отделение, которое из-за малочисленности (первоначально 18, а к моменту ликвидации — 72 сотрудника) не смогло эффективно противостоять волне террора в 1860–1880-х годах.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что экс-спикеру армянского Минобороны Арцруну Ованнисяну, в настоящее время возглавляющему командно-штабной институт имени маршала Ованеса Баграмяна при Военной академии, следует изучать историю. Парламентарий подчеркнул, что в Армении наблюдается опасная тенденция к реабилитации нацизма, примером чему служит установленный в столице памятник политическому деятелю Гарегину Нжде, сотрудничавшему с фашистами.

