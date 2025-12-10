Основатель «Русагро» встретит Новый год в СИЗО

Основатель «Русагро» встретит Новый год в СИЗО Основателю «Русагро» Мошковичу и экс-главе компании Басову продлили арест

Мосгорсуд продлил арест основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову, обвиняемым в мошенничестве, передает РИА Новости. Апелляционные жалобы защиты отклонены, продление ареста признано законным. По версии следствия, Мошкович вручил бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову ружье в качестве взятки.

Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сказал судья.

Защита просила об изменении меры на более мягкую, объясняя тем, что арест негативно отражается на работе компании в период подготовки годовой отчетности и проведения собраний. Срок содержания предпринимателей в СИЗО продлен до 25 февраля 2026 года.

Мошкович и Басов проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Обвиняемые вину не признают. В ходе заседания защитники уточнили, что фигурирующий в материалах эпизод взятки связан с подарком Иванову.

Ранее замруководителя администрации города Снежное в ДНР задержали в момент получения взятки. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, сумма незаконного вознаграждения превысила 2 млн рублей. По предварительным данным, чиновник систематически получал деньги от представителей бизнеса.