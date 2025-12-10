Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 16:18

Основатель «Русагро» встретит Новый год в СИЗО

Основателю «Русагро» Мошковичу и экс-главе компании Басову продлили арест

Сотрудник полиции у ворот здания Мосгорсуда РФ Сотрудник полиции у ворот здания Мосгорсуда РФ Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мосгорсуд продлил арест основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову, обвиняемым в мошенничестве, передает РИА Новости. Апелляционные жалобы защиты отклонены, продление ареста признано законным. По версии следствия, Мошкович вручил бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову ружье в качестве взятки.

Постановление Мещанского суда Москвы оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сказал судья.

Защита просила об изменении меры на более мягкую, объясняя тем, что арест негативно отражается на работе компании в период подготовки годовой отчетности и проведения собраний. Срок содержания предпринимателей в СИЗО продлен до 25 февраля 2026 года.

Мошкович и Басов проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Обвиняемые вину не признают. В ходе заседания защитники уточнили, что фигурирующий в материалах эпизод взятки связан с подарком Иванову.

Ранее замруководителя администрации города Снежное в ДНР задержали в момент получения взятки. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, сумма незаконного вознаграждения превысила 2 млн рублей. По предварительным данным, чиновник систематически получал деньги от представителей бизнеса.

аресты
СИЗО
суды
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарышкин раскрыл, чем СВР занимается за рубежом
Стало известно, кого выбрали новым президентом Швейцарии
Киев теряет Харьковскую и Сумскую области: новости СВО на вечер 10 декабря
Шарий заявил о передаче США Киеву компромата на Зеленского
Раскрыто, уйдет ли Зеленский с поста президента в 2026 году
Будущее промышленных площадок: зачем новым заводам нужны гибкие здания
Влад Бумага не смог добиться компенсации за дизайн футболок с его образом
Известный шоумен погасил 2 млн рублей задолженности перед ФНС
В МВД рассказали, как «достали» подозреваемого из-за границы
Звезда женских романов умерла от рака мозга
Мишустин раскрыл, что придаст молодым родителям уверенности в будущем
В РЖД напомнили о правилах посадки на поезда «Ласточка»
Гинеколог раскрыла, как постоянный стресс отражается на женском здоровье
Три человека погибли при атаке ВСУ на российскую больницу
Сбой Telegram в России 10 декабря: что известно, его уже блокируют?
Тренер объяснила, могут ли зимние забавы заменить тренировки
В США захотели предъявить импичмент Хегсету
Медики погибли при атаке ВСУ на российский регион
От импорта к локальному производству: новая структура рынка круп в России
В Британии раскрыли, что показал «вояж» Зеленского по Европе
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно
Общество

Лаваш, бекон, сыр — и гора вкуснейшей закуски готова: быстро и элементарно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.