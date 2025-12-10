Россияне завалили сервисы мониторинга жалобами на работу Telegram

Жители России столкнулись с длительными перебоями в работе мессенджера Telegram, сообщает сервис Downdetector. За сутки на работу приложения пожаловалось 528 человек. По сообщениям пользователей, возникли серьезные сложности при попытках загрузить или отправить медиафайлы, включая фотографии и видео. Все операции происходят с заметными задержками.

География проблем охватывает несколько регионов страны. На Москву приходится 28% всех сообщений о сбоях, на Нижегородскую область — 11%, а на Краснодарский край — 10%. При этом на текущий момент, согласно официальным данным, Telegram не попадает под полную блокировку.

Ранее эксперт в области кибербезопасности Павел Мясоедов говорил, что Telegram может избежать полной блокировки на территории России в случае, если его администрация выстроит сотрудничество с властями по аналогии с моделью взаимодействия, действующей во Франции. Кроме того, он допустил, что Роскомнадзор в перспективе может разрешить работу функции голосовых звонков внутри приложения.

В последних обновлениях мессенджера Telegram для операционных систем iOS и Android появилась новая опция. Теперь пользователи могут авторизоваться с помощью ключей доступа (Passkey). Соответствующий пункт уже добавлен в меню настроек в разделе «Конфиденциальность». Для создания ключа можно использовать биометрические данные: Face ID, отпечаток пальца или традиционный цифровой пароль.