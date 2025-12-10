Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 16:08

В ГД объяснили, как защитить от «эффекта Долиной» социально-нуждающихся

Депутат ГД Нилов: жилищные дела незащищенных категорий должны быть в приоритете

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жилищные дела с участием социально-нуждающихся семей должны рассматриваться в приоритетном и ускоренном порядке, таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя потерю квартиры матерью инвалида из-за «эффекта Долиной». Парламентарий уверен, что такие производства должны быть выделены в отдельную категорию.

Если речь идет про детей, про инвалидов, про их жилищные права, это должна быть отдельная категория, которая быстро должна эти дела рассматривать, в одном споре ставится точка, и стороны понимают, чем их история закончилась, — сказал парламентарий.

Он также отметил, что «эффект Долиной шагает по стране». По мнению Нилова, необходимо дождаться рассмотрения жалобы покупательницы квартиры артистки, Полины Лурье, в Верховном суде.

Наверняка будет обобщена судебная практика и она найдет отражение в постановлении Пленума Верховного Суда. Мы дали свои предложения в Гражданский кодекс, в Закон о регистрации, чтобы все деньги возвращались, если сделка аннулируется, а право собственности возвращается только тогда, когда все деньги возвращаются, чтобы такой ситуации больше не было, — заявил Нилов.

Ранее воспитывающая 12-летнюю дочку с инвалидностью москвичка лишилась единственного жилья после покупки квартиры в Жулебино за 12 млн рублей. Пенсионеры, у которых женщина приобрела недвижимость, заявили о мошенничестве и пытаются вернуть квартиру по «схеме Долиной». Съезжать и выписываться они отказались. Судебные разбирательства продолжаются уже два года.

схемы
Лариса Долина
недвижимость
суды
