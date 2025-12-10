В НАТО оценили возможность выхода США из Альянса Politico: в НАТО отсутствуют планы на случай возможного выхода США

НАТО не разрабатывает планов на случай возможного выхода США из Альянса, сообщили Politico со ссылкой на дипломатов из стран Блока. По их словам, обсуждение подобного сценария противоречило бы самой сути существования организации.

Внутри Альянса нет планов действий на случай, если НАТО останется без США. Они интерпретируют сигналы из Вашингтона не как предпосылку к выходу США из Альянса, а как мощный сигнал к пробуждению для Европы, — говорится в публикации.

Бывшая пресс-секретарь Блока Оана Лунгеску отметила, что в ряде областей европейские страны обеспечивают до 60% материально-технической базы. Но в таких сферах, как тяжелые воздушные перевозки, разведка и дальние удары, непропорционально большую долю средств, как правило, предоставляют именно США.

Ранее сообщалось, что американский конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО. Там указано, что членство Соединенных Штатов больше не соответствует интересам национальной безопасности страны. Он назвал альянс «пережитком холодной войны». Альянс все еще продолжает нести угрозу втягивания США в иностранные войны, подчеркнул Масси.