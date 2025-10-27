Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 10:11

Мошенники стали чаще обманывать от имени руководителей российского банка

ВТБ предупредил о росте мошеннических атак от имени руководителей банка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВТБ предупредил о значительном росте мошеннических атак в мессенджерах и по телефону, где аферисты маскируются под руководителей компаний, сообщает пресс-служба банка. Согласно задумке злоумышленников, авторитет «начальников» должен лучше способствовать обману.

ВТБ предупреждает о значительном росте мошеннических атак в мессенджерах и по телефону, где злоумышленники маскируются под руководителей компаний. Создавая дублирующие аккаунты, они стремятся воспользоваться их авторитетом, якобы уточнить важный вопрос или попросить перезвонить — все для последующих обманных действий, — сказано в сообщении.

В банке пояснили, что схема мошенников является многоэтапной и построена на методах социальной инженерии. На первом этапе преступники создают в мессенджерах поддельный аккаунт, используя фотографию и реальные данные руководителя, при этом номер телефона может быть скрыт. Подчеркивается, что сам топ-менеджер не теряет доступ к своему основному аккаунту.

Далее для придания беседе видимости официальности мошенники совершают короткий звонок с имитацией плохой связи, чтобы перенести общение в мессенджер. Сотрудникам они сообщают о якобы проводимой в компании проверке с участием правоохранительных органов, а клиентам пишут о необходимости срочно уточнить какой-либо важный вопрос.

Через некоторое время, по данным ВТБ, поступает повторный звонок — уже от имени «службы безопасности» или «топ-менеджера». Для усиления давления злоумышленники могут использовать видеозвонок, в рамках которого с помощью технологий искусственного интеллекта демонстрируется сгенерированное изображение реального руководителя.

Ранее в МВД России предупредили о новом виде мошенничества: злоумышленники звонят россиянам от имени сотрудников маркетплейсов, представляясь курьерами, и просят назвать код из СМС для оформления доставки. После этого они сообщают о взломе аккаунта на «Госуслугах» и фиктивном оформлении кредитов на ВСУ, убеждая снять деньги и передать их якобы сотрудникам спецслужб.

ВТБ
банки
аферисты
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Плющенко победил в турнире без соперников
Жители московского ЖК неожиданно наткнулись на ночлежку для мигрантов
Митрошина требует с бывших юристов десятки миллионов рублей
В России придумали дистанционный сжигатель техники с секретными материалами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 октября: где сбои в РФ
Офтальмолог раскрыл, как холестерин влияет на здоровье глаз
Мосбиржа просела на утренних торгах
Стало известно, как российский бизнес адаптируется под налоговую реформу
Силовики нагрянули с обысками к «Махонинским»
Врач рассказала, что поможет снять воспаление при простуде
Социальную норму потребления электроэнергии могут снизить
Канадского профессора допрашивали и травили после вопроса Путину
«Не боится ничего»: рыжий кот стал талисманом российских бойцов в зоне СВО
Дачники нашли сосуд с плавающим в формалине младенцем
В ГД высказались против продажи попкорна в кинотеатрах
Популярный американский рэпер выступит на концертах в Москве и Петербурге
Полицейские раскрыли способ защиты от мошенников при онлайн-платежах
Магнитные бури сегодня, 27 октября: что завтра, раздражительность, апатия
Полиция задержала майнеров, укравших электричества на миллиард рублей
Удары по Украине сегодня, 27 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт
Общество

Минтай как шедевр: нужны самые простые продукты — бюджетный и очень удачный рецепт

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.