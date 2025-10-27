Мошенники стали чаще обманывать от имени руководителей российского банка ВТБ предупредил о росте мошеннических атак от имени руководителей банка

ВТБ предупреждает о значительном росте мошеннических атак в мессенджерах и по телефону, где злоумышленники маскируются под руководителей компаний. Создавая дублирующие аккаунты, они стремятся воспользоваться их авторитетом, якобы уточнить важный вопрос или попросить перезвонить — все для последующих обманных действий, — сказано в сообщении.

В банке пояснили, что схема мошенников является многоэтапной и построена на методах социальной инженерии. На первом этапе преступники создают в мессенджерах поддельный аккаунт, используя фотографию и реальные данные руководителя, при этом номер телефона может быть скрыт. Подчеркивается, что сам топ-менеджер не теряет доступ к своему основному аккаунту.

Далее для придания беседе видимости официальности мошенники совершают короткий звонок с имитацией плохой связи, чтобы перенести общение в мессенджер. Сотрудникам они сообщают о якобы проводимой в компании проверке с участием правоохранительных органов, а клиентам пишут о необходимости срочно уточнить какой-либо важный вопрос.

Через некоторое время, по данным ВТБ, поступает повторный звонок — уже от имени «службы безопасности» или «топ-менеджера». Для усиления давления злоумышленники могут использовать видеозвонок, в рамках которого с помощью технологий искусственного интеллекта демонстрируется сгенерированное изображение реального руководителя.

Ранее в МВД России предупредили о новом виде мошенничества: злоумышленники звонят россиянам от имени сотрудников маркетплейсов, представляясь курьерами, и просят назвать код из СМС для оформления доставки. После этого они сообщают о взломе аккаунта на «Госуслугах» и фиктивном оформлении кредитов на ВСУ, убеждая снять деньги и передать их якобы сотрудникам спецслужб.