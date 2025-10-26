Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 08:11

Мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов

Мошенники начали взламывать «Госуслуги» под видом работников маркетплейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов и звонить россиянам по поводу якобы оформленных доставок, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ. Злоумышленники просят назвать код из СМС, после чего взламывают аккаунт жертвы на «Госуслугах».

В сложных многокомпонентных схемах злоумышленники часто используют звонок от имени сотрудника маркетплейса о якобы имеющейся доставке, для получения которой необходимо назвать код из СМС-сообщения, — сказали в пресс-центре.

Сразу после получения кода злоумышленники сообщают потерпевшему о взломе его аккаунта на «Госуслугах» и оформлении кредитов для финансирования ВСУ. Затем аферисты убеждают жертву снять деньги со всех счетов и передать их сотрудникам «спецслужб».

Злоумышленники также оформляют на жертв микрозаймы после похищения персональных данных. Код для авторизации на «Госуслугах» они вымогают под предлогом трудоустройства на маркетплейсах. По данным правоохранителей, такой способ является одной из наиболее распространенных схем мошенничества, связанных с использованием торговых онлайн-платформ.

мошенники
МВД
маркетплейсы
Госуслуги
