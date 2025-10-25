Попытка трудоустроиться на маркетплейсы может привести к мошенникам Мошенники стали оформлять на ищущих работу россиян микрозаймы

Злоумышленники начали оформлять на жертв микрозаймы после похищения персональных данных и кодов авторизации под предлогом трудоустройства на маркетплейсах, сообщили в пресс-центре МВД РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, такой способ является одной из наиболее распространенных схем мошенничества, связанных с использованием торговых онлайн-платформ.

Действуя от имени работодателя, злоумышленники, располагая персональными данными пользователя, убеждают его передать код из СМС-сообщения. После чего от лица потерпевшего оформляют микрозайм на сайтах микрофинансовых организаций, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники активизировали свои схемы, используя страх россиян перед государственными структурами. В частности, злоумышленники представляются сотрудниками российского Центробанка, следователями или работниками прокуратуры и требуют немедленного «декларирования» всех денежных средств. Мошенники запугивают потенциальных жертв, угрожая не только арестом, но и конфискацией средств.